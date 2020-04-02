На Кузбассе женщина из мести «заразила» знакомую коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2c79a4f6-74b8-11ea-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Новокузнецка решила оригинальным образом отомстить своей знакомой за невыплату долга — она позвонила в скорую помощь и заявила, что у второй участницы истории заметны признаки заражения коронавирусной инфекцией.

При этом, звонившая представилась именем должницы. По словам женщины, она обнаружила «у себя» признаки болезни спустя несколько дней после возвращения из туристической поездки по другой стране. Жительница Новокузнецка сообщила врачам, что накануне у неё поднялась высокая температура.

Бригада скорой помощи приехала по указанному адресу должницы, однако дверь медикам никто не открыл. Далее за дело взялись сотрудники полиции. В итоге они выяснили, что от лица «заболевшей» звонила её знакомая.

Она призналась, что из мести выдумала историю о болезни приятельницы, которая якобы долгое время не возвращала ей долг, — приводит РИА Новости сообщение от ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении нарушительницы составлен протокол, ей грозит штраф до 1 500 рублей за ложный вызов специализированных служб.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты СУ СК РФ по Москве начали доследственную проверку по факту распространения недостоверной информации о введении в столице комендантского часа. В частности, устанавливается личность интернет-пользователя, записавшего и выложившего в Сеть ложные сведения.