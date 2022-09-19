Суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян

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Суд Кипра выпустил под залог украинку, напавшую с ножом на россиян в Ларнаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на общественного деятеля Микиса Филаниотиса, который присутствовал в зале суда при оглашении приговора. Нападавшей предстоит выплатить залог в €2 тыс.

Прокурор перед судом сказала, что к обвинениям, изначально написанным, добавились еще три от офиса главного прокурора. Какие — мы еще не знаем. <...> Надеемся, что все наши требования к правосудию со стороны главного прокурора и министерства юстиции были услышаны. Мы требовали [признать] покушение на убийство, террористический акт. <...> До 5 октября ее освободили под залог 2000 евро, — сообщил Филаниотис.

Отмечается, что в день слушания дела у входа в здание окружного суда Ларнаки был организован пикет, на котором российские соотечественники и киприоты выкрикивали лозунги против дискриминации россиян и терроризма на Кипре.

Инцидент произошел напротив церкви Фанеромени, где собралась группа людей, чтобы отпраздновать День российского флага. Неожиданно к праздновавшим подошла женщина в состоянии алкогольного опьянения и угрожала ножом, выкрикивая что-то на украинском языке.

Ранее граждане Украины во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка. В результате ребёнок получил травму руки. Несовершеннолетней оказали помощь в больнице, родители оперативно подали заявление в полицию по факту случившегося​​​.