https://static.news.ru/photo/8076c1c2-2a73-11ea-8605-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На Калининской линии Московского метрополитена произошёл сбой из-за человека, упавшего на пути. Об этом пишет официальный Twitter метро Москвы.

На Калининской линии (8) нет движения поездов от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Марксистская» из-за пассажира на пути, — говорится в сообщении.

На данный момент движение восстановлено. Однако для вхождения в график, как сообщает пресс-служба столичной подземки, понадобится некоторое время.

Движение на Калининской линии (8) восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время. — Московское метро (@MetroOperativno) December 29, 2019

Как ранее писал NEWS.ru, стражи порядка задержали двоих мужчин, которые пытались открыть люк, закрывающий доступ к коммуникациям столичной подземки.