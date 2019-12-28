На Калининской линии Московского метрополитена произошёл сбой из-за человека, упавшего на пути. Об этом пишет официальный Twitter метро Москвы.
На Калининской линии (8) нет движения поездов от станции «Шоссе Энтузиастов» до станции «Марксистская» из-за пассажира на пути, — говорится в сообщении.
На данный момент движение восстановлено. Однако для вхождения в график, как сообщает пресс-служба столичной подземки, понадобится некоторое время.
Движение на Калининской линии (8) восстановлено. Для вхождения в график понадобится некоторое время.— Московское метро (@MetroOperativno)
December 29, 2019
Как ранее писал NEWS.ru, стражи порядка задержали двоих мужчин, которые пытались открыть люк, закрывающий доступ к коммуникациям столичной подземки.
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