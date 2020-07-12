На борту горящего корабля ВМС США находятся тысячи тонн топлива

https://static.news.ru/photo/0c81c306-c4bb-11ea-87be-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S.Navy

Пожарные, тушащие возгорание на десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) на базе в Сан-Диего (штат Калифорния), стараются не допустить возгорания находящегося на нём топлива, сообщил заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек.

По словам Собека, на борту корабля находится «около миллиона галлонов» (более 3,7 млн литров) топлива.

Он добавил, что на данный момент ясно, что причиной пожара стал не взрыв. Огонь, по предварительным данным, распространился с нижней палубы. Состояние пострадавших в результате пожара стабильное, в основном, вред их здоровью связан с отравлением продуктами горения, передаёт РИА Новости.