Мужской монастырь подожгли в Одессе

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Погибший в Крыму заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин перед смертью поссорился с супругой. Об этом он рассказал хозяйке арендованного в Ялте жилья.

Как передаёт Life, Ошарин нашёл с помощью риелтора квартиру и сразу внёс плату за проживание до 5 апреля. Через пару дней к нему приехала хозяйка квартиры, которой он сообщил, что...