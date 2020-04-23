Мужской монастырь подожгли в Одессе

Свято-Успенский мужской монастырь подожгли неизвестные в Одессе. Поджог был сделан сразу с трёх сторон, что привело к сильному возгоранию.
В результате происшествия пострадавших нет, но сломал ногу архимандрит, занимавшийся тушением огня, сообщается в Facebook Одесской епархии. Очевидцы сообщают, то перед пожаром в монастыре случился взрыв и какой-то человек спешно покинул место происшествия.
Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. Выясняются обстоятельства пожара.
Ранее NEWS.ru сообщал, что насельник Свято-Успенской Киево-Печёрской лавры архимандрит Нектарий умер от пневмонии. Он заболел ещё до того, как появились слухи о заражённых коронавирусом в монастыре десятках священников.
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