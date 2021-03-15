Мужчина в Москве отказался платить за такси и расстрелял машину

https://static.news.ru/photo/5074b8c0-862b-11eb-97fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы мужчина отказался платить за поездку на такси и расстрелял автомобиль, который был уже в движении. Он произвёл несколько выстрелов из предмета, похожего на пневматический пистолет. В настоящий момент злоумышленника уже задержала полиция. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили представители пресс-службы МВД.

Отмечается, что таксист получил заказ и приехал по указанному адресу. К нему в машину сели мужчина и женщина, которых он довёз до места назначения. После этого водитель назвал стоимость поездки, однако пассажиры платить отказалась. Разгорелся конфликт, в результате которого клиенты вышли из автомобиля.

Когда автомобиль тронулся, злоумышленник произвел несколько выстрелов по движущейся машине, в результате чего были повреждены стёкла передней и задней левой двери. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят, — говорится на портале «МВД Медиа».

Мужчину заключили под стражу. По факту произошедшего в его отношении возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Как ранее передавал NEWS.ru, в конце февраля в Москве на Саянской улице водитель такси наехал на пешехода с коляской, в которой находился полугодовалый ребёнок. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.