Молодого человека вытащили из Москвы-реки в районе Кремлёвской набережной спасатели. Они обнаружили его в воде около двух часов ночи 3 января.
Мужчину подняли на борт катера, потом доставили на базу в парке Горького, где оказали медицинскую помощь. Подробности происшествия не сообщаются, но указано, что молодому человеку 25 лет,
Как мужчина оказался посреди ночи в ледяной воде — пока неизвестно.
Ранее NEWS.ru сообщал, что тело жителя столицы выловили в Москве-реке в районе Раушской набережной. В кармане погибшего были обнаружены паспорт и номерок от гардероба прогулочного теплохода.
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