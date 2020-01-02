https://static.news.ru/photo/6214057a-2dc8-11ea-ae85-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Молодого человека вытащили из Москвы-реки в районе Кремлёвской набережной спасатели. Они обнаружили его в воде около двух часов ночи 3 января.

Мужчину подняли на борт катера, потом доставили на базу в парке Горького, где оказали медицинскую помощь. Подробности происшествия не сообщаются, но указано, что молодому человеку 25 лет, сообщает Пятый канал.

Как мужчина оказался посреди ночи в ледяной воде — пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело жителя столицы выловили в Москве-реке в районе Раушской набережной. В кармане погибшего были обнаружены паспорт и номерок от гардероба прогулочного теплохода.