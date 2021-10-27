Московский полицейский два года врал про болезни, чтобы не ходить на работу

В Москве на полицейского завели уголовное дело по факту мошенничества, из-за его мнимой болезни. Он не появлялся на работе на протяжении двух лет, при этом получая зарплату, сообщает KP.RU.

Было установлено, что бывший полицейский группы по охране объектов органов внутренних дел Отдела МВД России по району Некрасовка, в звании старший сержант неправомерно отсутствовал на службе в период с октября 2019 года по июнь 2021 года. Он вводил в заблуждение руководство о своей временной нетрудоспособности и прохождении лечения в различных учреждениях здравоохранения с целью получения заработной платы без выполнения служебных обязанностей, — сообщил источник издания.

Обман вскрылся, когда кадровая служба сделала запросы в медицинские учреждения, где по словам полицейского, он проходил лечение. Выяснилось, что на протяжении всего времени он врал о том, что перенёс операцию и проходил реабилитацию.

Теперь страж порядка стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество при получении выплат». За 23 месяца, которые старший сержант не работал, ему было перечислено более 1,2 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

Ранее стало известно, что служба собственной безопасности МВД начала проверку в отношении полковника, занимающего должность начальника управления по борьбе с наркотиками по Красноярскому краю. Его подозревают в поджоге машины соседа, который занимал его парковочное место.