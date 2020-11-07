Молодая пара стала жертвой ДТП в Подмосковье

В Подмосковье 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка были сбиты автомобилем Cadillac на пешеходном переходе. Они скончались на месте происшествия.
Инцидент произошёл в Наро-Фоминске. Водитель иномарки попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали другие участники движения. Он задержан.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более человек),
Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы иномарка въехала в остановку общественного транспорта. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Предполагается, что находившаяся за рулём женщина отвлеклась при выезде из дорожного затора.