Молодая пара стала жертвой ДТП в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/82b97dbe-21b0-11eb-b425-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/narofominsk_city

В Подмосковье 22-летний молодой человек и 19-летняя девушка были сбиты автомобилем Cadillac на пешеходном переходе. Они скончались на месте происшествия.

Инцидент произошёл в Наро-Фоминске. Водитель иномарки попытался скрыться с места ДТП, но ему помешали другие участники движения. Он задержан.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть двух и более человек), сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Москвы иномарка въехала в остановку общественного транспорта. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Предполагается, что находившаяся за рулём женщина отвлеклась при выезде из дорожного затора.