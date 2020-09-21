Военный Азербайджана погиб на границе из-за провокации Армении

https://static.news.ru/photo/735e2690-fc2a-11ea-9af0-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации Армении на границе. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

При предотвращении провокации Вооружённых сил Армении в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы погиб сверхсрочник, младший сержант Эльшан Маммадов, — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Уточняется, что 20 сентября в результате обстрела армянскими подразделениями получил осколочное ранение правого плеча военнослужащий азербайджанской армии Гурбан Гурбанов. Военная прокуратура Шамкирского района возбудила уголовное дело по статье 100.2 (ведение агрессивной войны) и статьям 29, 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК Азербайджана.

В ведомстве заявили, что ответственность за обострение ситуации на границе лежит на армянской стороне.

В Министерстве добавили, что в последнее время участились случаи нарушения режима прекращения огня подразделениями Вооружённых сил Армении — регулярно обстреливаются населённые пункты, гражданские лица и объекты инфраструктуры вблизи линии соприкосновения, используются крупнокалиберное оружие и беспилотники, проводится разведывательно-диверсионная деятельность.

Во всех случаях провокации противника были пресечены с применением видов войск азербайджанской армии. И он понес большие потери, — говорится в заявлении ведомства.

Как писал 20 августа NEWS.ru, Министерство обороны Азербайджана зафиксировало обстрелы на территории трёх районов, граничащих с Арменией.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.