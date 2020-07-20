МИД РФ подтвердил похищение семерых россиян с танкера в Гвинейском заливе

https://static.news.ru/photo/8d4aa0ce-cab1-11ea-9299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что на борту похищенного судна, принадлежащего компании Curacao Trader Shipping, находились семеро россиян.

По информации посольств России в Абудже и Котону, 17 июля в Гвинейском заливе в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах совершено нападение на танкер Curacao Trader. Бандиты взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. В их числе — семь россиян, — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД РФ, в нападении участвовали восемь вооружённых пиратов. Каких-либо требований ими пока не выдвигалось. 19 июля судно встало на якорь недалеко от порта Котону в Бенине. Посольства России в Абудже и Котону всё время контактируют с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца.

Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению, — подчеркнули в МИД РФ.

Танкер, оператором которого является греческая компания Alison Management Corp, шёл под флагом Либерии. Когда корабль проходил возле берегов Бенина (граничит с Нигерией), восемь вооружённых человек поднялись на борт и взяли экипаж в заложники. Согласно предварительной информации, судно направлялось в Того.

Гвинейский залив в последнее время стал самым популярным регионом среди морских пиратов. 45% случаев мирового пиратства в первом квартале 2020 года было зафиксировано именно там. Произошедший 17 июля захват судна — самый удалённый от берега акт пиратства в этом заливе. Предполагается, что злоумышленники действовали с помощью основного крупного корабля и скоростных катеров. Обычно после нападения разбойники требуют выкуп за людей.

Ранее в МИД Украины сообщали, что на судне российско-украинский экипаж и что похищены в том числе шесть украинских граждан (сначала речь шла о четырёх украинцах).

Как писал NEWS.ru, о том, что среди 13 моряков, похищенных пиратами у берегов Нигерии, находятся семеро россиян, сообщило российское посольство в этой африканской республике.