Медики оценили состояние выжившего после крушения вертолёта в Удмуртии
Выжившего при крушении вертолёта в Удмуртии госпитализировали в тяжёлом состоянии
Сергей Попов
Сергей Попов
07:49, 28 декабря 2021
Фото: МЧС России/ТАСС
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Выживший член экипажа вертолёта МИ-2, который совершил жёсткую посадку в Удмуртии, доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство республики.
По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании, — сказали агентству в пресс-службе кабмина региона.
Там уточнили, что пострадавший госпитализирован в Первую республиканскую клиническую больницу.
Крушение вертолёта Ми-2 в Удмуртии произошло 27 декабря. Воздушное судно вылетело их Ижевска для облёта нефтепровода и разбилось в районе населённого пункта Чайковский. Спасателям удалось найти вертолёт только спустя девять часов после поступления сигнала об аварии.
На борту Ми-2 находились два человека. Пилот вертолёта Дамир Гафуров скончался. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.