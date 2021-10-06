МЧС сообщило о гибели ещё одного члена экипажа судна «Фаворит»

МЧС нашло тело ещё одного члена экипажа прогулочного судна «Фаворит», затонувшего в Белом море, сообщает ведомство в своём Telegram-канале.

Поиски пропавших в Белом море пострадавших в результате крушения судна продолжаются. По состоянию на 09:00 мск обнаружено тело, предположительно, третьего члена экипажа, — сообщили в ведомстве.

К поисково-спасательным работам привлечены 19 человек, в том числе водолазы, волонтёры и психологи, а также девять единиц техники.

Частное судно «Фаворит» накануне потерпело бедствие в Белом море. Экипаж подал сигнал бедствия с сообщением о затоплении трюма. На борту судна находились пять человек: четверо пассажиров и капитан судна. После подачи сигнала бедствия они «пропали с радаров». Спасатели не смогли связаться с экипажем. После крушения спаслись два человека — обоих госпитализировали. Позднее женщина скончалась от переохлаждения. Судьба ещё двух человек неизвестна.

На поиски людей вылетел вертолёт Ми-8. При этом температура воды не превышает +7 градусов, порывы ветра достигают 18 м/с, а волны не позволяют спасателям добраться до тонущего судна.

По последним данным, спасательный плот терпящего в Белом море судна прибило к берегу, но людей там не оказалось. Владельцем прогулочного судна является местный предприниматель Константин Комиссаров. Ему ужe сообщили о случившемся.