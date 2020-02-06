Пассажирка самолёта в Магнитогорске была вынуждена занести на борт своего сына-инвалида, поскольку ей не предоставили ступенькоход.
Как
Женщина прошла регистрацию и сдала багаж без очереди, проблемы у неё начались во время посадки на борт. Оказалось, что аэропорт не предоставил ей ступенькоход. Ей пришлось взять 12-летнего сына на руки и втащить его на борт.
Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры возбудила против директора воздушной гавани административное дело, старший агент службы наземного обслуживания уличён в «непредоставлении льгот и преимуществ пассажиру, установленных законом».
Ранее NEWS.ru писал, что Краснодаре инвалида-колясочника отказались пускать в ночной клуб.
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