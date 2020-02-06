https://static.news.ru/photo/7c4409e0-48d5-11ea-9c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Пассажирка самолёта в Магнитогорске была вынуждена занести на борт своего сына-инвалида, поскольку ей не предоставили ступенькоход.

Как сообщает телеканал «360», женщина предупреждала службы аэропорта о необходимости предоставления кресла-коляски, а также услуг по обеспечению посадки и высадки.

Женщина прошла регистрацию и сдала багаж без очереди, проблемы у неё начались во время посадки на борт. Оказалось, что аэропорт не предоставил ей ступенькоход. Ей пришлось взять 12-летнего сына на руки и втащить его на борт.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры возбудила против директора воздушной гавани административное дело, старший агент службы наземного обслуживания уличён в «непредоставлении льгот и преимуществ пассажиру, установленных законом».

Ранее NEWS.ru писал, что Краснодаре инвалида-колясочника отказались пускать в ночной клуб.