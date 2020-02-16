https://static.news.ru/photo/8df9f61a-50da-11ea-9465-fa163e074e61_660.jpg Фото: lenobl.sledcom.ru

Пожар произошёл в частном доме в Кингисеппском районе Ленинградской области. В результате ЧП погибли 26-летняя женщина и её четырёхлетний сын.

Об этом РИА Новости сообщили в областном управлении СК РФ. Следователи считают, что мать с ребенком были в гостях у 35-летнего мужчины. Возгорание случилось вечером, когда хозяин и гости уже легли спать. Мужчина смог выбраться из пожара и в настоящее время находится в больнице с ожогами. Мать и сын спастись не смогли.

Следственные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины пожара будут установлены после проведения всех экспертиз.

Ранее NEWS.ru сообщал о пожаре в доме в деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области. В сгоревшем жилище были обнаружены тела трёх мужчин.