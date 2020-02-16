Пожар произошёл в частном доме в Кингисеппском районе Ленинградской области. В результате ЧП погибли 26-летняя женщина и её четырёхлетний сын.
Об этом РИА Новости
Следственные органы по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины пожара будут установлены после проведения всех экспертиз.
Ранее NEWS.ru сообщал о пожаре в доме в деревне Макаровская Афанасьевского района Кировской области. В сгоревшем жилище были обнаружены тела трёх мужчин.
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