Мать премьера Канады попала в больницу после пожара в доме

По данным источников Radio-Canada, женщина надышалась дымом, но её состояние не вызывает опасений у врачей.

Prime Minister Justin Trudeau's mother, Margaret Trudeau, is being treated in hospital for smoke inhalation after a Monday night fire at a Montreal apartment building, Radio-Canada reports. Her life is not thought to be in danger. https://t.co/aUNQjc4nX8