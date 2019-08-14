https://static.news.ru/photo/7674bdc6-bedc-11e9-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Четыре легковушки столкнулись в ночь на 15 августа на Мичуринском проспекте в Москве.

В результате аварии пострадали четыре человека, детей среди них нет, сообщили News.ru источники в экстренных службах столицы.

Как писал News.ru ранее, известный дагестанский блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает МВД республики. Инцидент произошёл вечером 12 августа, когда водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на 19-летнего молодого человека, переходившего проезжую часть. Пешеход от полученных травм умер на месте.