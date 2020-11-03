Крупный пожар в ангаре промзоны тушат в Твери

Пожарные тушат пламя на пощади три тысячи квадратных метров в Твери. Пожар произошёл в одном из ангаров в промышленной зоне города.
По словам очевидцев, пламя полыхает в Московском районе города за магазином «Лента».
Первый пожарный расчёт прибыл к месту происшествия на Подъездный проезд в 04:37, пожару присвоен третий ранг из пяти возможных, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Возгорание тушат 63 человека и 24 единицы техники. Сообщений о пострадавших нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на юге Москвы днём 2 ноября вспыхнул пожар на складе газовых баллонов. Пламя охватило территорию площадью 300 кв. м и в итоге привело к обрушению склада.