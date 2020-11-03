Крупный пожар в ангаре промзоны тушат в Твери

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Число погибших в результате стрельбы в Вене выросло до двух — умерла в больнице от полученных ранений женщина. Точных данных о количестве погибших МВД не приводило, но сообщало, что речь идёт про «нескольких человек».

Пятнадцать человек находятся в больницах, из них семь были в тяжёлом состоянии, приводит слова мэра Вены Михаэля Людвига ORF. Первым погибшим от рук террориста был мужчина. Меры безопасности усилены по...