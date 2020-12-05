В Нижегородской области машина провалилась под лёд, есть погибший

https://static.news.ru/photo/b7a8f92c-36d8-11eb-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Один человек погиб в результате ЧП в Нижегородской области, где автомобиль провалился под лёд. Ещё один находившийся в салоне смог выбраться.

Трагический инцидент произошёл на озере Свято в городском округе Новашинский, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Спасшийся молодой человек смог добежать до берега и позвать на помощь. Очевидцами из-подо льда было извлечено тело мужчины 1969 года рождения.

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Звонок спасателям поступил 02:54. На место немедленно были направлены службы экстренного реагирования.

Выяснилось, что автомобиль УАЗ в тёмное время суток выехал на лед, толщина которого оказалась недостаточной, чтобы выдержать вес машины. В итоге автомобиль с двумя людьми внутри провалился.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналогичное происшествие произошло в Ханты-Мансийском автономном округе. Там в салоне Chevrolet Niva, оказавшейся в реке, находились девять человек — трое мужчин, три женщины и три девочки, самой младшей из которых было пять месяцев. Младенец и женщина 1991 года рождения, которая была беременна, погибли сразу. Остальным удалось выбраться, но одна из спасшихся девочек на некоторое время оказалась в коме. Выживший водитель предстанет перед судом.