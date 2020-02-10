https://static.news.ru/photo/0faf8f54-4c11-11ea-91cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mash опубликовал новость о погроме в подмосковной больнице, который якобы, переодевшись санитаром, устроил находившийся «под веществами» адвокат Владимир Хомутовский. Юрист пообещал написать заявление о клевете.

По информации новостного издания, Хомутовского госпитализировали в больницу Реутова «в весьма неадекватном состоянии». Оказавшись в медучреждении, мужчина якобы начал ломать кровати и толкнул врача. Когда прибыл наряд Росгвардии, пациент надел очки и медицинский халат и сделал вид, будто не понимает, что случилось.

Конечно, буду подавать заявление в полицию. Надо подумать, как это всё сделать. Меня под веществами ещё какими-то якобы видели. Не пьяным, а «под веществами». Как они это поняли? <...> Не было никаких госпитализаций, ничего с росгвардейцами не было. Всю эту историю опровергаю, — заявил Хомутовский в комментарии изданию «Подъём!».

Мужчина — член Межрегиональной коллегии адвокатов.

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