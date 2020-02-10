Mash опубликовал новость о погроме в подмосковной больнице, который якобы, переодевшись санитаром, устроил находившийся «под веществами» адвокат Владимир Хомутовский. Юрист пообещал написать заявление о клевете.
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Конечно, буду подавать заявление в полицию. Надо подумать, как это всё сделать. Меня под веществами ещё какими-то якобы видели. Не пьяным, а «под веществами». Как они это поняли? <...> Не было никаких госпитализаций, ничего с росгвардейцами не было. Всю эту историю опровергаю, — заявил Хомутовский в комментарии изданию «Подъём!».
Мужчина — член Межрегиональной коллегии адвокатов.
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