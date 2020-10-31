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Легковушка насмерть сбила пятерых человек в Краснодарском крае

09:48, 01 ноября 2020 28
Фото: 23 РЕГИОН/vk.com

Вылетевшая на полосу встречного движения в Краснодарском крае «Лада-Приора» совершила наезд на восьмерых человек, пятеро из них погибли.

ДТП произошло на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское —Отрадо-Ольгинское 1 ноября около 5:00, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

27-летний водитель автомобиля «Лада-Приора», двигаясь по своей полосе, в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили Ваз 2115 и Ваз 21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восьмерых человек, — говорится в сообщении.

Пятеро участников аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как писал NEWS.ru, 30 октября в ДТП с участием фуры и рейсового автобуса в Грибановском районе Воронежской области пострадали девять человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

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