Легковушка насмерть сбила пятерых человек в Краснодарском крае

Вылетевшая на полосу встречного движения в Краснодарском крае «Лада-Приора» совершила наезд на восьмерых человек, пятеро из них погибли.
ДТП произошло на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское —Отрадо-Ольгинское 1 ноября около 5:00,
27-летний водитель автомобиля «Лада-Приора», двигаясь по своей полосе, в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили Ваз 2115 и Ваз 21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восьмерых человек, — говорится в сообщении.
Пятеро участников аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Как писал NEWS.ru, 30 октября в ДТП с участием фуры и рейсового автобуса в Грибановском районе Воронежской области пострадали девять человек, четверо находятся в тяжёлом состоянии.