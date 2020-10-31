Легковушка насмерть сбила пятерых человек в Краснодарском крае

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В канадском Квебеке неизвестный мужчина в средневековой одежде напал с холодным оружием на людей. По крайней мере два человека были убиты, полиция задержала преступника, сообщили местные СМИ.

Нападения на людей, по некоторым данным, произошли рядом со зданием парламента Квебека, сообщает канадский телеканал CBC. В Twitter полиция Квебека попросила горожан оставаться дома. Сообщается также, что жертвами неизвестного в...