Происшествия

Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге столицы

20:32, 15 мая 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель экстренных служб столицы сообщил о происшествии на юге Москвы. Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд.

В районе Чертаново Северное произошло падение автомашины в Малый Чертановский пруд, — цитирует сообщение РИА Новости.

Водителю удалось самостоятельно покинуть транспортное средство. На данный момент его осматривает бригада медиков. Устанавливаются все детали происшествия.

NEWS.ru писал ранее, что три человека пострадали в ДТП на МКАД. Авария произошла на 42-м километре.

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