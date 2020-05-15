Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге столицы

Представитель экстренных служб столицы сообщил о происшествии на юге Москвы. Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд.
В районе Чертаново Северное произошло падение автомашины в Малый Чертановский пруд, —
цитируетсообщение РИА Новости.
Водителю удалось самостоятельно покинуть транспортное средство. На данный момент его осматривает бригада медиков. Устанавливаются все детали происшествия.
NEWS.ru писал ранее, что три человека пострадали в ДТП на МКАД. Авария произошла на 42-м километре.
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