Легковой автомобиль упал в Малый Чертановский пруд на юге столицы

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Отрицающий существование коронавируса оперный певец Вадим Чельдиев включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Указано, что Чельдиев находится в перечне физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». Включённым в этот список банки отказывают в обслуживании. Адвокат мужчины...