Лайнер А321 сел в Тюмени из-за отказа двигателя

https://static.news.ru/photo/cd705292-83c6-11eb-80a6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиалайнер компании S7, летевший из Новосибирска в Москву, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей.

Самолёт А321 сел в аэропорту Рощино в 04:22 по местному времени. На борту находились 197 пассажиров, включая семерых детей. Никто из них в результате инцидента не пострадал.

Примерно через четыре часа авиалайнер вылетел в пункт назначения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Ранее NEWS.ru писал, что в Екатеринбурге более чем на 10 часов был задержан вылет рейса «Аэрофлота» в Москву. Причинами послужили техническая неисправность воздушного судна и истечение лётного времени экипажа.

В Судане самолёт авиакомпании Tarco, следовавший из Судана в Катар, был вынужден вернуться в аэропорт из-за кота, который неожиданно появился в кабине пилота. По словам одного из членов экипажа хвостатый пассажир был обнаружен примерно через полчаса после взлёта. Он начал мешать пилотам управлять воздушным судном и попытался напасть на командира экипажа.