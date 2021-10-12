Крыша жилого дома загорелась в центре Киева

Пожар на крыше жилого дома произошёл утром 12 октября на Костельной улице в Шевченковском районе Киева. Из здания эвакуировали жильцов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

На место происшествия сразу были направлены спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту вызова, пожарные установили, что горит крыша, площадь пожара составляла 150 кв.м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара и эвакуации жителей, — говорится в сообщении.

К 8:14 пожар удалось локализовать на площади 200 кв.м., а к 8:38 возгорание было ликвидировано. К тушению привлекалось 10 единиц техники и 39 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга загорелась мансарда жилого дома. Площадь горения составила 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек.