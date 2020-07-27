Крушение вертолёта произошло в Испании

Крушение вертолёта произошло 27 июля 2020 года в испанском автономном сообществе Андалусия. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали два человека. Они находились на борту летательного аппарата.
ЧП произошло в районе муниципалитета Педрера, примерно в 08:00 по местному времени (09:00 мск),
Ранее NEWS.ru сообщал, что три воздушных судна будут вести поиски переставшего выходить на связь самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», который вылетел из посёлка Кырен в Бурятии. К поискам пропавшего Ан-2 подключили вертолёт Ми-8, самолёты Ан-24 и Ан-26.
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