Крушение вертолёта произошло в Испании

https://static.news.ru/photo/cec40532-cfe2-11ea-acb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Garry Moore/moodboard/Global Look Press

Крушение вертолёта произошло 27 июля 2020 года в испанском автономном сообществе Андалусия. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали два человека. Они находились на борту летательного аппарата.

ЧП произошло в районе муниципалитета Педрера, примерно в 08:00 по местному времени (09:00 мск), передаёт портал EFE. Вертолёт упал на поле. На месте инцидента работают пожарные, медики и силовики. Точную причину крушения пока не установили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три воздушных судна будут вести поиски переставшего выходить на связь самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс», который вылетел из посёлка Кырен в Бурятии. К поискам пропавшего Ан-2 подключили вертолёт Ми-8, самолёты Ан-24 и Ан-26.