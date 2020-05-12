КРЭТ: поставленные больницам аппараты ИВЛ прошли тестирование

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Все аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) под маркой «Авента», которые были поставлены в российские стационары прошли все необходимые проверки. Об этом сообщили в пресс-службе входящего в Ростех предприятия КРЭТ.

Поставленное оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документами, — сообщили в концерне ТАСС.

При этом в КРЭТ подчеркнули, что аппараты ИВЛ марки «Авента» поставляют в больницы РФ с 2012 года и «никаких нареканий к безопасности не было». В концерне также отметили, что сейчас разбираются в причинах случившегося в медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга, рассматривая разные версии возникновения пожара.

В Москве при пожаре в больнице погибла пациентка на ИВЛ. Ей было 95 лет, вероятной причиной смерти стало термическое воздействие. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал тщательно расследовать пожар.

Аппарат ИВЛ в больнице Петербурга загорелся на глазах у врача. Погибли пять пациентов, 150 человек были эвакуированы. В больнице приняли решение временно отказаться от использования аппаратов «Авента-М» до получения итогов расследования. Медики получили эту технику 1 мая, у них не было претензий к работе устройств.

Как писал NEWS.ru, Росздравнадзор начал проверку ИВЛ в больницах, где произошли возгорания.