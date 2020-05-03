Избиение женщины бутылкой в Севастополе попало на видео

https://static.news.ru/photo/eeb2c79e-8d5b-11ea-a38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Правительство Севастополя/facebook.com

Бизнесмен напал на женщину в Севастополе после её просьбы соблюдать режим самоизоляции. Инцидент произошёл около отеля «Аквамарин».

Женщина рассказала журналистам, что пришла на территорию жилого комплекса и столкнулась с группой мужчин. Она попросила их не нарушать самоизоляцию и уйти. Когда мужчины проигнорировали её просьбу, женщина включила видеосъёмку.

После этого один из членов компании нанёс ей удары бутылкой по голове и толкнул в яму. Пострадавшая обратилась в полицию. По её словам, участковый отказался возбуждать дело, поскольку якобы нет доказательств для расследования, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал «Подъём».

NEWS.ru писал, что в Москве мужчина забрался в квартиру по водосточной трубе и избил пожилого хозяина. Выяснилось, что злоумышленник хотел попасть в жилище любовника своей девушки, но перепутал квартиры.