Избиение женщины бутылкой в Севастополе попало на видео

Бизнесмен напал на женщину в Севастополе после её просьбы соблюдать режим самоизоляции. Инцидент произошёл около отеля «Аквамарин».
Женщина рассказала журналистам, что пришла на территорию жилого комплекса и столкнулась с группой мужчин. Она попросила их не нарушать самоизоляцию и уйти. Когда мужчины проигнорировали её просьбу, женщина включила видеосъёмку.
После этого один из членов компании нанёс ей удары бутылкой по голове и толкнул в яму. Пострадавшая обратилась в полицию. По её словам, участковый отказался возбуждать дело, поскольку якобы нет доказательств для расследования,
NEWS.ru писал, что в Москве мужчина забрался в квартиру по водосточной трубе и избил пожилого хозяина. Выяснилось, что злоумышленник хотел попасть в жилище любовника своей девушки, но перепутал квартиры.
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