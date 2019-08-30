В Левобережном районе столицы из Москвы-реки выловили тело бизнесмена Дениса Щепетьева. Он возглавлял корпорацию АО «Джи Эс Джи», известную под неофициальным брэндом Global Safe Group и занимающуюся цифровой безопасностью. Труп был обнаружен на поверхности воды. В кармане костюма был найден пропуск в деловой центр. По данным СК, следов насильственной смерти при первичном осмотре не обнаружено. По информации некоторых источников, следствие тем не менее рассматривает как вариант заказного убийства, так и возможность самоубийства. Недавно компания Щепетьева проиграла суд на полмиллиона рублей.

Контур.фокус

Бизнесмену было 48 лет. В 1994 году он окончил МИФИ, а затем работал директором компании «Цезарь Сателлит», которая разрабатывала системы безопасности. Труп мужчины в реке обнаружила медицинская сестра Анжелика Щербакова. С тела покойного пропали дорогие часы Rolex, поэтому не исключено, что он стал жертвой ограбления.

Впрочем, уголовное дело пока не возбуждено, проводится доследственная проверка. Telegram-каналы распространяют информацию, что следствие рассматривает возможность заказного убийства: якобы бизнесмен не так давно давал своему знакомому в долг 8 млн рублей, и добивался возвращения денег. Кроме того, сообщается, что по словам жены, Щепетьев накануне гибели находился в депрессивном состоянии и говорил, что «не знает, как дальше жить». Кроме того, пишут , что ему поступали угрозы: дело в том, что он сам был должен крупную сумму.

Денис Щепетьев Денис Щепетьев/vk.com

В феврале 2019 года его компания проиграла иск на 519 млн рублей ООО «Частное охранное предприятие «Кондор-1», после чего счета фирмы-должника были арестованы. В последнее время сам Щепетьев не владел акциями «Джи Эс Джи», доля в 51% была записана на его жену Надежду Щепетьеву, а еще 49% принадлежит его партнёру Роману Чернышову. Отметим, что на конец 2018 года выручка компании составляла 12,8 млн рублей, чистый убыток — 8,8 млн.

Контур.фокус

Ещё одно странное совпадение, офис компании «Джи Эс Джи» расположен в ТВК «Тишинка», еще один филиал — в Ховрино. Там же, неподалёку и наши тело Щепетьева.