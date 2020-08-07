Истребителю РФ удалось перехватить два самолета США над Черным морем

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Представители Национального центра управления обороной сообщили о перехвате двух американских самолетов-разведчиков над Черным морем российским истребителем Су-27.

По их словам, решение поднять в воздух перехватчик было принято после того, как были обнаружены две приближающиеся к госгранице воздушные цели. Российский борт сообщил о том, что перед ним оказались стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

В российском ведомстве отметили, что истребитель строго исполнял инструкции, а полёт проходил в соответствии с международными правилами. Американским воздушным суднам не удалось нарушить государственную границу.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Финляндии сообщили о нарушении воздушной границы в районе города Порвоо двумя российскими самолётами Су-27. По их словам, они залетели вглубь страны на 600 метров и пролетели вдоль границы около 10 тысяч метров.