https://static.news.ru/photo/e926e47a-5572-11ea-b8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стражи порядка обнаружили 21 февраля на территории детского лагеря под Нижним Тагилом труп мужчины. Лагерь находится в посёлке Ленёвка.

Эксперты считают, что мужчина умер пять лет назад, вероятно, от переохлаждения. Он жаловался на проблемы с сердцем.

Укусы, которые нашли на теле, оставила собака, которая жила вместе с мужчиной на территории лагеря, — заявили «Регион online» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

В настоящий момент представители власти ищут родственников погибшего мужчины.

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