Бездомные собаки напали на пятилетнего мальчика в селе Горячие Ключи Курильского района. Ребёнок получил травмы шеи, головы и ног.
Врачи приняли решение об эвакуации малыша в Южно-Сахалинск с привлечением санавиации,
Местная прокуратура
Ранее, как писал NEWS.ru, дикие собаки чуть не разорвали жительницу Владимира. Спасли её оказавшиеся поблизости сотрудники Росгвардии. Во время патрулирования они услышали лай и поспешили на шум. Увидев лежащую в луже крови женщину, они отогнали собак, вызвали медиков и оказали пострадавшей первую помощь. Женщина была срочно доставлена в реанимацию городской больницы.
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