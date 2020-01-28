https://static.news.ru/photo/d537f794-41e3-11ea-b87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Бездомные собаки напали на пятилетнего мальчика в селе Горячие Ключи Курильского района. Ребёнок получил травмы шеи, головы и ног.

Врачи приняли решение об эвакуации малыша в Южно-Сахалинск с привлечением санавиации, передаёт Sakh.com. Угрозы для жизни дошкольника нет.

Местная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Сотрудники ведомства дадут оценку работы органов местного самоуправления по обращению с бездомными животными и их отлову.

Ранее, как писал NEWS.ru, дикие собаки чуть не разорвали жительницу Владимира. Спасли её оказавшиеся поблизости сотрудники Росгвардии. Во время патрулирования они услышали лай и поспешили на шум. Увидев лежащую в луже крови женщину, они отогнали собак, вызвали медиков и оказали пострадавшей первую помощь. Женщина была срочно доставлена в реанимацию городской больницы.