Интенсивность взрывов боеприпасов под Рязанью снизилась втрое

https://static.news.ru/photo/89ed8826-0934-11eb-8978-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Интенсивность взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области снизилась до одного в минуту. Несколькими часами ранее в минуту происходило три взрыва.

Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах. Он также отметил, что по причине продолжающихся взрывов в настоящее время работы по тушению пожара на самом складе не ведутся. Борьба с огнём осуществляется по периметру.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области начались 7 октября. Предполагается, что их причиной стал пожар — огонь перекинулся на склад боеприпасов с горящей травы.

Согласно предварительным данным, на складе хранилось 75 тысяч тонн артиллерийского вооружения. Самый большой калибр осколочно-фугасных боеприпасов составляет 152 миллиметра.

Из населённых пунктов в радиусе 5 километров от места инцидента эвакуированы более 2,3 тысячи человек. Для них организованы пункты временного размещения на базе больниц и учебных заведений, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов. На месте событий развёрнут оперативный штаб. Работают психологи.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате взрывов пострадали восемь человек. В настоящее время пятеро из них находятся в стационарах, ещё двое получили медицинскую помощь амбулаторно.