Египтянин умер в одном из общежитий Тамбова

https://static.news.ru/photo/f0736016-84b8-11eb-952d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иностранный студент умер в общежитии Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. По данному факту силовики начали проверку, рассказали 14 марта журналистам в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Скончался 19-летний студент (египтянин). Обстоятельства его гибели устанавливаются следователями СУ СК по региону в рамках процессуальной проверки, — пишет ТАСС со ссылкой на СК.

Накануне корреспондента портала URA.RU Олега Манварова нашли мёртвым в его доме в Свердловской области. Сам информационный ресурс сообщает, что причины смерти журналиста пока не определены. По данным СК РФ, кончина Манварова не носила насильственного характера. Кроме того, в начале марта 2021-го мальчик 2014 года рождения погиб в ночь на 8 марта на юге Москвы, рассказала журналистам старший помощник главы ГСУ СК РФ по мегаполису Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребёнка). По информации ведомства, в квартире одного из жилых строений, расположенных по Пролетарскому проезду, нашли тело малыша с признаками насильственной смерти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковном Ликино-Дулёво обнаружены тела женщины и троих детей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.