Иностранец получил срок в Новосибирске за финансирование терроризма

Иностранный гражданин приговорён к шести годам колонии общего режима за то, что переводил деньги в Стамбул в целях финансирования «Исламского государства» (запрещено в РФ).
По данным спецслужб, злоумышленник регулярно
Следователи регионального ФСБ передали в суд дело по статье УК «Содействие террористической деятельности».
Как писал NEWS.ru, житель Ростовской области Сагид Казимагомедов 22 октября получил пять лет за аналогичное преступление. Согласно материалам уголовного дела, мужчина в период с 2014 по 2017 год переводил деньги на счета «Исламского государства». В общей сложности он перечислил 704,5 тысячи рублей.