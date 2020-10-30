Иностранец получил срок в Новосибирске за финансирование терроризма

Иностранный гражданин приговорён к шести годам колонии общего режима за то, что переводил деньги в Стамбул в целях финансирования «Исламского государства» (запрещено в РФ).

По данным спецслужб, злоумышленник регулярно совершал денежные переводы с 2014 по 2016 год на счета лиц, находящихся в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. В 2019 году силовикам удалось пресечь деятельность преступника, и он был задержан. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на УФСБ по Новосибирской области.

Следователи регионального ФСБ передали в суд дело по статье УК «Содействие террористической деятельности».

Как писал NEWS.ru, житель Ростовской области Сагид Казимагомедов 22 октября получил пять лет за аналогичное преступление. Согласно материалам уголовного дела, мужчина в период с 2014 по 2017 год переводил деньги на счета «Исламского государства». В общей сложности он перечислил 704,5 тысячи рублей.