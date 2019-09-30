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Российский иллюзионист Сергей Воронцов получил серьёзную травму за три дня до премьеры своего шоу «Трюки Гудини».

Случайно задел рукой острые ножи и сильно повредил руку, — сообщил «Царьград ТВ» подробности происшествия продюсер шоу Андрей Кудрявцев.

Кудрявцев уточнил, что у артиста травмированы сухожилия. Шоу перенесут на другую дату. Во время происшествия Воронцов отрабатывал опасный трюк «Смертельный стол».

34-летний Сергей Воронцов известен безошибочным исполнением сложнейших по технике номеров. В своих шоу артист сочетает различные элементы искусства фокусников — от «чтения мыслей» и «микромагии» до трюков с исчезновением автомобилей.

Как сообщал News.ru, в июне 2019 года индийский фокусник Чанчал Лахири погиб, пытаясь повторить знаменитый номер Гарри Гудини с освобождением от цепей под водой.