Хулиган избил пенсионерку в вагоне московского метро

https://static.news.ru/photo/6636509a-8d5e-11ea-85c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина накинулся с кулаками на незнакомую женщину в Москве. Инцидент произошёл 2 мая.

Пострадавшей оказалась 59-летняя гражданка Грузии. Во время следования поезда от станции «Войковская» до станции «Ховрино» на неё напал 44-летний хулиган. Он несколько раз ударил женщину по лицу и сломал ей нос. Дебошира задержали на следующей станции, сообщает РЕН ТВ.

NEWS.ru писал, что алтайские полицейские избили 44-летнего мужчину в Змеиногорске. Инцидент произошёл возле магазина. Полицейские по неизвестной причине нанесли лежащему на земле мужчине удары. Краевое управление СК возбудило уголовное дело.

Ранее в Петербурге во время драки женщине оторвали ухо. В драке также пострадал 25-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии церебральной комы. Ещё один участник конфликта, 70-летний пенсионер, умер на месте происшествия.