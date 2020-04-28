СК завёл уголовное дело после избиения человека алтайскими полицейскими

https://static.news.ru/photo/0ad3b4ee-895e-11ea-a210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный отдел в городе Змениногорске управления СК по Алтайскому краю завел уголовное дело после публикации видео, на котором сотрудники полиции избивали лежащего на асфальте мужчину. Дело завели по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением специальных средств).

Как говорится на сайте краевого управления СК, инцидент произошёл вечером 24 апреля 2020 года возле магазина в городе Змеиногорске. Жертвами сотрудников МВД стал 44-летний местный житель. Силовики причинили ему телесные повреждения, о степени тяжести которых в пресс-релизе не говорится.

Как рассказал NEWS.ru правозащитник Владимир Осечкин, изначально сигнал о происшествии поступил на горячую линию проекта Gulagu.net от одного из местных жителей, который снял избиение на видео.

Житель опасается, что ему отомстят и потому попросил нас отреагировать. Мы опубликовали данное видео на официальном канале Gulagu.net в Youtube и заявляем об очередном факте превышения должностных полномочий с применением спецсредств и физической силы, — говорит Владимир Осечкин.

На видео зафиксировано, как сотрудники МВД повалили задержанного на землю, при этом он не сопротивлялся, но один из полицейских сильно избивает лежащего на земле резиновой дубинкой. При этом другие силовики не пытались остановить коллегу и злоупотребление.

По данному факту Осечкин обратился в правоохранительные органы с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело в отношении виновных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД опубликовало на портале нормативно-правовых актов новый Кодекс этики и служебного поведения полицейских. Согласно документу, полицейские обязаны соблюдать культуру речи и уметь грамотно передавать мысли.