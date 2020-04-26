Женщине оторвали ухо в драке в Петербурге

https://static.news.ru/photo/6bd25382-87d7-11ea-9021-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая драка произошла в Санкт-Петербурге. В ней погиб 70-летний пенсионер и пострадали два человека.

30-летней женщине оторвали ухо, передаёт 78.ru. Кроме того, врачи диагностировали у неё переломы костей лица и основания черепа.

25-летний мужчина был госпитализирован в состоянии церебральной комы.

Виновником ЧП оказался 25-летний молодой человек. Позднее его задержали полицейские в одной из гостиниц. Сейчас силовики разыскивают второго подозреваемого.

Ранее в одном из магазинов Москвы мужчина ударил пенсионерку, которая слишком близко подошла к нему в очереди к кассе, не соблюдая социальную дистанцию и разметку, нанесённую на полу магазина. В результате женщина упала, зацепив при этом стеллаж с товаром, сообщал NEWS.ru.