Женщине оторвали ухо в драке в Петербурге

Массовая драка произошла в Санкт-Петербурге. В ней погиб 70-летний пенсионер и пострадали два человека.
30-летней женщине оторвали ухо,
25-летний мужчина был госпитализирован в состоянии церебральной комы.
Виновником ЧП оказался 25-летний молодой человек. Позднее его задержали полицейские в одной из гостиниц. Сейчас силовики разыскивают второго подозреваемого.
Ранее в одном из магазинов Москвы мужчина ударил пенсионерку, которая слишком близко подошла к нему в очереди к кассе, не соблюдая социальную дистанцию и разметку, нанесённую на полу магазина. В результате женщина упала, зацепив при этом стеллаж с товаром, сообщал NEWS.ru.
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