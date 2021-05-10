Хинштейн: в казанской школе не было охраны

https://static.news.ru/photo/316b7ae0-b23b-11eb-81b5-96000091f725_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что в казанской школе, в которой произошла стрельба, не было охраны. Его слова приводит Telegram-канал «112».

По словам парламентария, в образовательном учреждении была только тревожная кнопка. Таким образом, во время стрельбы в здании не было никого , кто мог бы оказать достойное сопротивление стрелку.

Ранее глава правозащитной группы «Агора» прокомментировал стрельбу в казанской школе, в результате которой погибли и пострадали школьники. Он также напомнил, что трагедия в Казани стала второй после инцидента в Керчи, где в 2018 году расстреляли студентов местного «политеха».

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. Об усилении охраны школ сообщения поступают и из других регионов страны.

После ЧП в Казани президент Владимир Путин поручил Росгвардии срочно проработать ужесточение правил оборота оружия.