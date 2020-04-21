Химзавод загорелся в Восточном Китае

https://static.news.ru/photo/d6075e0e-83f0-11ea-938c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Ga/Xinhua/Global Look Press

Сильный пожар начался 21 апреля на территории завода шлифовальных материалов в восточно-китайской провинции Цзянсу. Пожарные взяли локализовали возгорание, передают власти.

По предварительным данным, никто не пострадал. Китайские силовики задержали представителя завода и начали расследовать причины возгорания в городском округе Ляньюньган.

В сети распространились кадры с места происшествия, на которых видно сильное пламя. Очевидцы утверждают, что слышали сильный взрыв, однако местные власти заявили, что это был не взрыв, произошёл пожар, — отмечено в сообщении РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, крупный пожар случился в подмосковной промзоне, где загорелись находящиеся на открытом воздухе деревянные поддоны. Огонь охватил около 700 кв. м.