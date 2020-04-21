Пожар площадью 700 кв.м. начался в подмосковной промзоне

https://static.news.ru/photo/dfe0eb9e-7a08-11ea-b7f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар охватил 700 кв.м промзоны в Коломне. Пылают деревянные поддоны. Они находятся на открытом воздухе.

Борьбу со стихией осложняет сильный ветер, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Экстренные службы используют воду из ближайшего резервуара в 500 метрах от места возгорания.

Накануне спасатели потушили пожар в одном из частных домов Кемеровской области. Площадь ЧП составила тысячу квадратных метров. На ликвидацию огня стянули 47 человек и 15 единиц техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время тушения одной из квартир в подмосковном городе Серпухове пожарные обнаружили два трупа. Тела 31-летней женщины и 90-летнего пенсионера находились у подъезда. Они жили в соседних от загоревшейся квартирах.