Пожар площадью 700 кв.м. начался в подмосковной промзоне

Пожар охватил 700 кв.м промзоны в Коломне. Пылают деревянные поддоны. Они находятся на открытом воздухе.
Борьбу со стихией осложняет сильный ветер,
Накануне спасатели потушили пожар в одном из частных домов Кемеровской области. Площадь ЧП составила тысячу квадратных метров. На ликвидацию огня стянули 47 человек и 15 единиц техники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что во время тушения одной из квартир в подмосковном городе Серпухове пожарные обнаружили два трупа. Тела 31-летней женщины и 90-летнего пенсионера находились у подъезда. Они жили в соседних от загоревшейся квартирах.
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