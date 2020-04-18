СК начал проверку после обнаружения тел во время тушения пожара в Серпухове

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После того, как пожарные обнаружили во время тушения возгорания в одной из квартир подмосковного города Серпухов два трупа, Следственный комитет начал по этому факту проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

Пожар произошёл 17 апреля в жилом доме на улице Форса. Тела 90-летнего пенсионера и 31-летней женщины нашли у подъезда. При этом следователи выяснили, что они жили в соседних от загоревшейся квартиры.

Госпитализирован малолетний сын погибшей с признаками отравления угарным газом, — передаёт «Москва 24»

Следователи по итогам проверки примут процессуальное решения, а сейчас они выясняют причины смерти жильцов.

Ранее NEWS.ru, сообщил, что два человека погибли при пожаре в Серпухове.