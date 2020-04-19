Частный дом загорелся в Кузбассе

https://static.news.ru/photo/1d0541c4-825a-11ea-979e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошёл в частном жилом доме в Кемеровской области. Огнём охвачена площадь почти в одну тысячу квадратных метров.

Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в посёлке Березово на улице Новая на площади 930 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе МЧС России журналистам РИА Новости.

В ликвидации пожара задействованы 47 человек и 15 единиц техники.

Ранее во время тушения одной из квартир в подмосковном городе Серпухов пожарные обнаружили два трупа. Тела 31-летней женщины и 90-летнего пенсионера находились у подъезда. Они жили в соседних от загоревшейся квартирах.

NEWS.ru писал, что в Москве вспыхнуло старое здание 1910 года постройки. Пожар произошёл по адресу Большая Молчановка, 17.