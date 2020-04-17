В Москве загорелось старое здание 1910 года постройки

https://static.news.ru/photo/99659aec-3d73-11ea-afcf-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В старом пятиэтажном здании в центре Москвы произошёл пожар.
По адресу Большая Молчановка, 17 произошло загорание в перекрытиях между вторым, третьим и четвёртым этажами пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара уточняется, часть людей эвакуировалась самостоятельно, — привели сообщение пресс-службы ГУ МЧС города Москвы в ТАСС.
Агентство отмечает, что жилой дом был построен в 1910 году архитектором Л. А. Херсонским.
Однако портал ren.tv сообщает, что здание было построено в 1905 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жителей Киева предупредили о последствиях пожара рядом с ЧАЭС. Им необходимо соблюдать меры безопасности в связи с разнесёнными ветром продуктами горения после пожара. Отмечается, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы.