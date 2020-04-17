В Москве загорелось старое здание 1910 года постройки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные полицейские сейчас выясняют обстоятельства смерти рабочего, которого обнаружили на складе Большого театра. Об этом сообщил источник в оперативных службах.

Днём было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру, — рассказал собеседник РИА Новости. Между двумя рабочими, которые находились в состоянии...