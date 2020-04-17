Происшествия

В Москве загорелось старое здание 1910 года постройки

08:06, 17 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В старом пятиэтажном здании в центре Москвы произошёл пожар.

По адресу Большая Молчановка, 17 произошло загорание в перекрытиях между вторым, третьим и четвёртым этажами пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара уточняется, часть людей эвакуировалась самостоятельно,привели сообщение пресс-службы ГУ МЧС города Москвы в ТАСС.

Агентство отмечает, что жилой дом был построен в 1910 году архитектором Л. А. Херсонским.

Однако портал ren.tv сообщает, что здание было построено в 1905 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жителей Киева предупредили о последствиях пожара рядом с ЧАЭС. Им необходимо соблюдать меры безопасности в связи с разнесёнными ветром продуктами горения после пожара. Отмечается, что радиационный фон в городе находится в пределах нормы.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях