Микроавтобус протаранил два автомобиля на трассе М-2 «Крым»

https://static.news.ru/photo/7f432546-c060-11eb-82f7-96000091f725_660.jpg Фото: 71.mchs.gov.ru

Восемь человек пострадали и один погиб в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на 233-м километре трассы М-2 «Крым», передаёт портал «МВД Медиа». По информации сайта, микроавтобус Citroen Jumper на дороге в Орёл врезался в стоящий грузовик MAN с полуприцепом, а потом протаранил автомобиль Chevrolet Cruze.

Потерпевшие люди ехали в Citroen Jumper, их доставили в больницу с различными травмами. Пострадавшая 1969 года рождения скончалась по дороге в лечебное учреждение.

29 мая <...> в 01:40 на 233-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх транспортных средств, — говорится в публикации.

Среди пассажиров автобуса были несовершеннолетние — мальчики 2009, 2007, 2020 г.р. и девочка 2014 г.р. Их привезли в Тульскую областную детскую клиническую больницу, а после осмотра медиками отпустили. Полиция устанавливает причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Якутии в результате опрокидывания автомобиля пострадала семья с тремя детьми. Травмы получили пять человек. Старший ребёнок — девочка 14 лет — впала в кому. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ГИБДД.

По данным полиции, 29-летний водитель автомобиля Toyota Succeed не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Сам водитель, его супруга и трое детей получили травмы различной степени тяжести. При этом у старшей дочери, школьницы 14 лет, в результате тяжёлой черепно-мозговой травмы развился отёк мозга, она впала в кому.