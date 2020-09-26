Группа белорусов выкрала выпускника Академии ФСБ и вывезла его на Украину

https://static.news.ru/photo/7bf526ee-0177-11eb-b488-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России уроженца Белоруссии Андрея Цейко в составе группы лиц обвиняют в похищении человека, разбое и вымогательстве. По версии следствия, он с двумя знакомыми напал на бывшего офицера ФСБ и вывез его на Украину. При этом пострадавший, по официальным данным, в российской спецслужбе не работал, а занимался собственной фирмой, связанной с IT-сферой.

Всё произошло в 2018 году. В подмосковный коттедж 39-летнего Романа Фиолковского, выпускника Академии ФСБ, вломились неизвестные. Ему сделали некую парализующую инъекцию и на его же джипе вывезли в Белоруссию, а там заставили перейти границу с Украиной. Похищение сопровождалось угрозами и вымогательством денег. Украинская «принимающая сторона» увезла россиянина в частный дом. Там его держали в подвале, а потом повезли на границу с Россией, где его уже задержали сотрудники СБУ. Они обнаружили у Фиолковского «шпионскую» авторучку, флеш-карту с некими данными и военный билет с записью о службе в ФСБ.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело о контрабанде шпионской аппаратуры. В марте 2019 года его приговорили к штрафу. Сразу после этого Фиолковский вернулся на родину. Ещё находясь на Украине, мужчина написал заявление в СКР о похищении, а также записал видеообращение, которое переслал родным и близким.

По мнению следователей, преступление совершили три уроженца белорусского Гомеля — Виталий Юрченко, Пётр Николаенко и Андрей Цейко. Последнего задержали, когда он хотел выехать в Эстонию. Двое других фигурантов находятся на Украине.

Цейко утверждает, что произошедшее в тот день было покупкой автомобиля у Фиолковского. Причём тот сам напросился взять его в поездку, узнав, что компания собралась ехать на этом джипе на Украину через Белоруссию.

Адвокат Цейко Александр Мелешко полагает, что его доверитель стал случайной жертвой интриг в «шпионско-любовном» треугольнике. Он обращает внимание на то, что жена потерпевшего не заметила момент похищения, сообщает «Коммерсант». Кроме того, она не стала искать супруга, объяснив позже, что решила, что тот бросил её и уехал к любовнице. При этом супруга похищенного, по словам Мелешко, призналась, что она в отместку завела роман с предполагаемым участником похищения Юрченко.

Как сообщает издание, уголовное дело против Цейко поступило в Домодедовский горсуд.

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