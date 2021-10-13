«Грубо нарушил»: автоюрист оценил действия водителя Собчак во время аварии

Водитель телеведущей Ксении Собчак начал обгонять автобус в тёмное время суток и не мог увидеть проезжавшую по встречной полосе машину. Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что это грубое нарушение послужило причиной ДТП на трассе под Адлером, последствием которого стала гибель 35-летней Екатерины Тарасовой. Об этом пишет «360».

Водитель Ксении Собчак грубо нарушил правила дорожного движения, а именно — выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение. То есть он начал обгонять автобус, выезжает на полосу встречного движения в темное время суток, скорее всего, не видит, что машина едет на него, и произошло столкновение, — пояснил Славнов.

Он добавил, что за подобное нарушение водителю грозит до пяти лет лишения свободы и пожизненное лишение водительских прав.

ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Как писали СМИ, телеведущая спешно покинула место аварии.

На следующий день после ДТП она заявила, что во время столкновения потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. В Сети же появились кадры, на которых примерно через 40 минут после аварии телеведущая, держась за голову, заходит в ВИП-терминал аэропорта Сочи. Видимых повреждений у неё не было. Водитель Mercedes Олег Цой признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.

Ранее Собчак раскрыла подробности своего допроса. Она заявила, что её три часа расспрашивали о том, «о чём обычно не спрашивают свидетелей».