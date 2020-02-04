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Появившаяся в Сети видеозапись, на которой мужчина всячески издевается над маленьким мальчиком и избивает его, вызвала возмущение не только у пользователей, но и московских следователей. Сейчас они проводят проверку, а друг мамы малыша рассказал, почему ей пришлось оставить ребёнка с отчимом в тот самый день, когда был снят ролик.

Собеседник телеканала «360» утверждает, что Рита (так зовут мать ребёнка) уехала на родину на похороны отца, а видео записала её 19-летняя сестра, которая побоялась защитить племянника от отчима-садиста. По словам...