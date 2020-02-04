Украинские пассажиры авиарейса Доха — Бангкок выразили своё недовольство попутчице из Таиланда, которая начала рожать во время полёта.
Я за такое не платил, — говорил один из пассажиров.
А рожать нельзя было на земле? — вопрошал другой.
Нашла время рожать, я спать хочу, — заявил их соотечественник.
Подробности инцидента
Два часа простояли — пока парня в новый мир оформляли, ну, и заправились ещё на всякий случай. Знаете, сколько дерьма выслушали от пассажиров? На нашем родном языке, — написала автор гневного поста.
Ранее NEWS.ru писал, что женщина родила на борту следовавшего из Пекина в Ташкент самолёта. Из-за нештатного инцидента лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.
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