Фото: natalya.belokoneva/facebook.com

Украинские пассажиры авиарейса Доха — Бангкок выразили своё недовольство попутчице из Таиланда, которая начала рожать во время полёта.

Я за такое не платил, — говорил один из пассажиров.

А рожать нельзя было на земле? — вопрошал другой.

Нашла время рожать, я спать хочу, — заявил их соотечественник.

Подробности инцидента описала у себя на странице в социальной сети Facebook Наталья Белоконева. Роды пришлось принимать заслуженному врачу, украинке Алене Федченко.

Два часа простояли — пока парня в новый мир оформляли, ну, и заправились ещё на всякий случай. Знаете, сколько дерьма выслушали от пассажиров? На нашем родном языке, — написала автор гневного поста.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина родила на борту следовавшего из Пекина в Ташкент самолёта. Из-за нештатного инцидента лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета.

 

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