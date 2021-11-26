Горняк рассказал о более раннем инциденте на шахте «Листвяжная»

За два месяца до трагедии, унёсшей жизни 51 человека, на «Листвяжной» обрушился вентиляционный штрек, рассказал россиянин, работавший в этой шахте. По его словам, тогда горняков три дня заставляли работать при концентрации метана около 5–8% при норме в один процент, передаёт Lenta.ru.

Около двух месяцев назад произошло обрушение вентиляционного штрека в лаве, и вентиляция пропала совсем. Я в любой момент ожидал шара пламени в лицо, — вспомнил шахтёр.

ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек.

В результате погиб 51 человек: 46 горняков и 5 спасателей. Пострадали 64 человека.

По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее бывший шахтёр Денис Тимохин предположил, что директор шахты «Листвяжная» не понесёт ответственности за случившуюся трагедию. По мнению горняка, руководитель «отмажется», потому что «у него денег много».