Главу управления ГО и ЧС Норильска задержали после гибели людей под лавиной

https://static.news.ru/photo/149a0e08-57ec-11eb-875f-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска задержан в рамках расследования гибели людей при сходе лавины на горнолыжном курорте.

Как сообщает СК РФ, задержанного подозревают в халатности при исполнении профессиональных обязанностей. Следователи считают, что он не проконтролировал должным образом деятельность подчинённых и не проверил полноту сведений о погоде в сводке Единой дежурно-диспетчерской службы, в которую сотрудник не включил прогноз о возможном сходе лавины.

СК не привёл имени задержанного. По данным из открытых источников, начальником управления ГО и ЧС Норильска является Евгений Панферов. Ранее был задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы города.

8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет.

Как писал NEWS.ru, СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В нескольких подразделениях администрации Норильска прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы, представляющие интерес для следствия.